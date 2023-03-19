Семью не пустили на матч РПЛ из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребёнка

Семья с тремя детьми не смогла пройти на матч 20-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо» (0:1). Причиной стало отсутствие Fan ID у семимесячного ребенка, об этом рапортует телеграм-канал Baza.

По данным источника, вся семья оформила паспорта болельщиков, но самому маленькому ребенку не удалось это сделать. Как рассказали родители, портал «Госуслуги» не пропустил фотографию ребенка.

Напомним, что поединок на «Екатеринбург Арене» завершился минимальной победой «Динамо» со счетом 0:1. «Бело-голубые» занимают четвертое место в таблице, а «Урал» находится на десятой строчке.