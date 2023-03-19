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Кавазашвили: «Абаскаль - спартаковский Папа Карло»

19 Марта 2023 • 13:15 Комментировать

Ветеран сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль - спартаковский Папа Карло, кузнец молодых талантов. При нем молодые ребята играют, а насытившиеся легионеры остаются на лавке», - передает слова Кавазашвили «РБ Спорт».

33-летний испанский специалист возглавил «Спартак» летом прошлого года. Недавно стороны пролонгировали сотрудничество до окончания сезона-2024/2025.

После 20 туров «красно-белые» с 40 очками занимаю второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Гильермо Абаскаль
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