Божович рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для конкуренции с «Зенитом»

Известный футбольный специалист Миодраг Божович рассказал, что нужно сделать московскому «Спартаку» для того, чтобы конкурировать с петербургским «Зенитом» в следующем сезоне.

«Первое, что должен сделать «Спартак» - обязательно оставить Абаскаля. Если будет Абаскаль, то «Спартаку» будет по силам в следующем году конкурировать с «Зенитом». Но еще нужно усиление состава», - приводятся слова тренера на страницах Sport24.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» имеет в своей копилке 40 очков и идет на втором месте в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.