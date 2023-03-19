Кавазашвили: «Спартак» будет доминировать, если из «Зенита» уйдут бразильцы»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что «красно-белые» стали бы чемпионами России, если бы из петербургского «Зенита» ушли все бразильские футболисты.

«Если из «Зенита» уйдут бразильцы, то «Спартак» будет доминировать в РПЛ. У «сине-бело-голубых» шаткий вектор развития. Сейчас бразильцы любят клуб, а через год им надоест это все, и они уедут», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

В настоящий момент «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. Сегодня питерцы могут увеличить отрыв до 11 пунктов, если обыграют на выезде ЦСКА.