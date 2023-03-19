Карпин назвал состав «Ростова» на матч с «Химками»

Программа матчей 20-го тура чемпионата России продолжится поединком в Химках, где одноименный клуб примет «Ростов». Главный тренер гостей Валерий Карпин огласил стартовый состав команды на предстоящую встречу.

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Мелёхин, Осипенко, Лангович, Щетинин, Глебов, Уткин, Байрамян, Комличенко, Полоз.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а «Ростов» располагается на третьей строчке.