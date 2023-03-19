Дзюба сравнил Галактионова с Алексом Фергюсоном

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба поведал о поведении главного тренера команды Михаила Галактионова в перерыве вчерашнего поединка против «Краснодара» в 20-м туре чемпионата России. После первого тайма «железнодорожники» проигрывали со счетом 0:2.

«Это было очень жeстко. Похоже на Фергюсона в старые времена, когда бутсы летали. Очень мощно. На самом деле, это было действенно. Встряхнул нас, ребята отреагировали моментально», - приводит слова нападающего пресс-служба столичного клуба.

Во втором тайме «Локомотив» забил три безответных мяча и отпраздновал победу со счетом 3:2. Решающий гол в активе Дзюбы.