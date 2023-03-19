Гвинеец из клуба РПЛ хочет получить российский паспорт

Гвинейский нападающий «Пари НН» Момо Янсане ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Я бы хотел получить российский паспорт, но это не самое главное для меня. Если получится его получить - буду очень счастлив, а если нет, то в этом нет ничего страшного», - приводит слова 25-летнего африканского футболиста «Матч ТВ».

Центрфорвард присоединился к команде из Нижнего Новгорода в сентябре прошлого года, подписав арендный договор до конца июня.

В нынешнем сезоне чемпионата России Янсане провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.