Агент высказался о контракте Баринова с «Локомотивом»

Футбольный агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался относительно ситуации с продлением контракта игрока.

«Пока рано говорить о том, что будет летом. Что касается продления контракта, то никаких переговоров пока не было, никаких предложений не поступало», - приводит слова Банатина «РИА Новости».

Срок действующего контракта 26-летнего полузащитника с «железнодорожниками» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Баринов провел 18 матчей, отметившись голом и результативным пасом.