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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Оренбурга» Воробьёв назвал топ-3 игроков РПЛ

19 Марта 2023 • 12:18 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв в интервью журналисту Sport24 рассказал, кого считает лучшими футболистами Российской премьер-лиги.

«Мои топ-3 - Малком, Клаудиньо и Тимур Аюпов», - сказал нападающий.

Малком и Клаудиньо выступают за петербургский «Зенит». Аюпов является игроком одноклубником Воробьёва по «Оренбургу».

Напомним, что в 20-м туре Премьер-лиги оренбургская команда отпраздновала домашнюю победу над московским «Спартаком» со счетом 2:0. С 31 очком клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Воробьёв Клаудиньо Малком Филипе Тимур Аюпов
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