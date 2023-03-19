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Кривцов – о поражении «Краснодара»: «Не знаю, что пошло не так, у нас всё получалось»

19 Марта 2023 • 12:12 Комментировать
Химки
...
Краснодар
01.04 18:00

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов поделился своими мыслями о вчерашнем досадном поражении «быков» на «РЖД Арене» от столичного «Локомотива». Подопечные Михаила Галактионова, напомним, одержали в матче с южанами волевую победу – 3:2.

«Считаю, что у нас во вчерашнем матче всё получалось, после первого тайма вели 2:0. Я не знаю, что произошло с командой после перерыва, но мы всё разберем. Просто пропустили два быстрых гола после перерыва, потом случилось удаление», - рассказал Кривцов Metaratings.

Ранее опытный защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес согласился взять вину за досадное поражение на себя. Эквадорец, напомним, грубо сфолил против Дмитрия Баринова в середине второго тайма и оставил подопечных Владимира Ивича вдесятером.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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