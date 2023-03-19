Сперцян - о поражении от «Локомотива»: «Мы не имели права так играть во втором тайме»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 2:3. После окончания встречи полузащитник «быков» Эдуард Сперцян прокомментировал этот результат.

«Что произошло во второй половине? Мы не имели права так играть во втором тайме. Выигрывать первый 2:0, а второй тайм играть вот так... Пропустили за 6 минут два гола, так нельзя», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

После вчерашнего поражения краснодарский коллектив с 29 набранными баллами располагается на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.