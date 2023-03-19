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Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Бердыев в «Сочи» стал что-то кардинально менять, и коллектив начал рушиться» эксклюзив

19 Марта 2023 • 12:06 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал два крупных поражения «Сочи» в двух последних турах чемпионата России (0:4 от «Оренбурга» и 0:3 от «Факела»).

- Я так думаю, что в «Сочи» идёт просто разлад какой-то. Чисто по игре видно, люди ломаются и так далее. В Сочи море, солнце, тепло – там сама обстановка не располагает к серьёзному футболу. Федотов как тренер понимал всё это и не стал сильно менять структуру, что было бы неправильно. А Бердыев, мне кажется, со своими амбициями, он большой стратег, начал что-то кардинально менять, и я думаю, это не пошло команде на пользу, коллектив там стал разваливаться. Это просто моё предложение – со стороны, конечно, говорить трудно. Обычно после поражения игроки понимают, что надо спасать тренера и ситуацию, но здесь другое дело. Поэтому я считаю, что коллектив там начал рушиться.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Чугунов
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