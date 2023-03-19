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Денис Попов: «Дзюбы, Лантратова и Смольникова «Локомотиву» не хватало в первой части чемпионата» эксклюзив

19 Марта 2023 • 12:00 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил победу московского «Локомотива» над «Краснодаром» со счётом 3:2 в двадцатом туре чемпионата России.

- Молодцы «Локомотив». Проявили морально-молевые качества. Провели работу над ошибками в перерыве – и всё, с 0:2 на 3:2, всё исправили. Первый тайм они провалили, «Краснодар» в нём был явно сильнее. Честно говоря, было непонятно, как и за счёт чего «Локомотив» вытащит этот матч. Ещё и пенальти незабитый на последней минуте первого тайма. Дзюба, Лантратов, Смольников, который хоть красную карточку и получил, но всё равно, – опытные ключевые футболисты. Их как раз не хватало «Локомотиву» в первой части чемпионата.

У «Краснодара» начало второго этапа, если откровенно сказать, неудачное. Да, была смена тренера в зимней паузе, но потом был не один день и не один месяц для подготовки. Пока, видать, нет нужного контакта и взаимопонимания между тренером и командой, пока что-то не получается. Однако предпосылки для хорошего результата – они есть. Всё равно в «Краснодаре» уже не первый год проповедуют один и тот же стиль, игроков подбирают под него. В принципе, должно у них со временем всё наладиться.

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