Бубнов назвал победителя матча «Химки» - «Ростов»

Экс-защитник сборной России и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка 20-гот тура между подмосковными «Химками» и «Ростовом».

«0:1. «Химки» находятся в зоне вылета, «Ростов» же удерживает место в тройке. У подмосковной команды в последнее время дела идут плохо. Куда вероятнее, что команда Карпина одержит победу», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Матч «Химки» - «Ростов» состоится сегодня, 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет организована на Liveresult.ru.