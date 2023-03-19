Президент «Урала»: «Многие хотят спихнуть свои неудачи на судей»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался насчет судейства в Российской премьер-лиге.

«Еще не было ни одного тура, после которого бы не критиковали арбитров. Многие хотят спихнуть свои неудачи на арбитров. У нас есть рефери, которые судят хорошо. Арбитрам тяжело», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче «Урал» на домашнем стадионе потерпел минимальное поражение от «Динамо» со счетом 0:1, пропустив гол на последних минутах.

После 20 туров Премьер-лиги подопечные Виктора Ганчаренко занимают десятое место в турнирной таблице.