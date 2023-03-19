Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА - «Зенит»

В центральном матче 20-го тура Российской премьер-лиги встретятся московский ЦСКА и петербургский «Зенит». Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. «Зенит» с Малкомом и без него - две разные команды. Команда имеет хороший шанс реабилитироваться. В главном матче тура чемпион сможет вернуть себе победный ход», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 19 марта. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.