Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал домашнее поражение «Урала» от московского «Динамо» (0:1) в двадцатом туре чемпионата России.

- «Урал» выглядел поинтереснее «Динамо», особенно в первые минуты. Он был более организованным и сбалансированным. Была видна у них тренерская мысль, тактика, взаимосвязанность какая-то. Короче говоря, была команда. А «Динамо», как и в Кубке, в какой-то мере повезло. Где-то за счёт самоотдачи, где-то благодаря ещё чему-то. У Тюкавина очень хорошие качества нападающего. Он быстро ориентируется с моментами, одарённый форвард. И Лещук, я думаю, гораздо лучше в данный момент Шунина. «Урал» шёл шестнадцать игр без поражений, но всё равно когда-то удачные серии заканчиваются даже у таких клубов, как «Бавария». Где-то был фарт, везение, ещё что-то, но всё равно поражение у «Урала» когда-нибудь случилось бы. Не в этом матче – так в следующем. Пусть от более слабой команды. Это из серии, что не забиваешь ты – забивают тебе. Футбол – самая справедливая игра. За это мы и любим его – за такие нюансы. Это всё в совокупности сработало полностью.