Дзюба - о камбэке «Локомотива»: «Это останется в анналах истории»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продолжает восхищаться волевой победой своей команды над «Краснодаром» в матче 20-го тура Премьер-лиги. Столичный клуб победил со счетом 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

«Спасибо болельщикам, поддерживали классно, хоть их было и мало. Гнали нас, и мы перевернули этот сумасшедший матч. Это останется в анналах истории», - приводит слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

«Локомотив» одержал три подряд победы в Премьер-лиге. По итогам 20 туров московская команда с 22 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.