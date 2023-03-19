Бубнов: «Без Джикии в защите «Спартака» будет твориться бардак»

Футбольный аналитик Александр Бубнов отреагировал на травму капитана и защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Игрок получил повреждение в концовке матча 20-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2).

«В худшем случае Джикия может выбыть надолго и пропустить несколько игр. Без него в центре обороны москвичей будет твориться бардак», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Джикия провел в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 18 поединков, в которых сделал голевую передачу и получил четыре желтые карточки.

После 20 туров «красно-белые» с 40 набранными баллами занимают второе место в турнирной таблице.