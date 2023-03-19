Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в «Бешикташ»

Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о несостоявшемся переходе в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

Игрок отметил, что у него не было сожаления о том, что ему не удалось уехать в турецкий клуб, хотя иногда он думал об этом, но старался отгонять эти мысли от себя.

«Ничего страшного. Желание уехать в Европу у меня остаётся», - приводит слова Баринова «Чемпионат».

Контракт 26-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне он принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

