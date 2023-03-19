Габулов рассказал, почему ушёл с поста генерального директора «Химок»

Бывший российский голкипер Владимир Габулов рассказал, почему покинул пост генерального директора футбольного клуба «Химки», который в этом сезоне пока выступает в РПЛ.

«У клуба нет постоянного и единого вектора развития, стратегии, последовательности, стабильности. Все эти факторы и стали причиной моего ухода. Это не то, чем бы я хотел заниматься», - заявил бывший вратарь «Матч ТВ».

Напомним, Габулов был спортивным директором «Химок» с декабря 2021 года по май 2022.

На данный момент «Химки» - второй самый очевидный претендент на вылет из РПЛ, клуб идёт в зоне вылета с 13 набранными за 19 туров баллами.