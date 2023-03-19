Бубнов назвал трёх самых слабых игроков в «Спартаке»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вчерашнем поражении «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России. По мнению аналитика, в неудаче виновата защитная линия «народной команды».

«Оборона «красно-белых» напоминала проходной двор. Маслов, Дуарте, Тавареш - это игроки не уровня столичного коллектива. Не зря тренер заменил практически всю линию защиты», - приводит слова Бубнова Sportbox.

После 20 туров «Спартак» с 40 баллами продолжает занимать второе место в таблице Премьер-лиги.