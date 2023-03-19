Полузащитник и капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о волевой победе над «Краснодаром» в поединке 20-го тура Российской премьер-лиги.

«Не могу понять почему, но мы плохо начинаем первые таймы. Особенно в домашних играх. В перерыве тренер встряхнул нас. Сказал, что стыдно. Вышли на второй тайм совершено по-другому», - цитирует хавбека издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча на «РЖД Арене» завершилась победой «железнодорожников» со счетом 3:2.

«Локомотив» одержал третью «викторию» подряд в чемпионате России и с 22 баллами занимает 11-е место в турнирной таблице.