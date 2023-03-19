Алдонин рассказал, за счёт чего ЦСКА может победить «Зенит»

Экс-полузащитник столичного ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о сегодняшнем поединке между «армейцами» и петербургским «Зенитом» в рамках 20-го тура чемпионата России.
«ЦСКА может одержать победу за счёт порядка, компактности и командной игры. По индивидуальностям «Зенит» выглядит серьёзнее. При хорошей подготовке ЦСКА дома может победить», - приводит слова Алдонина издание «Чемпионат».
Центральный матч 20-го тура Премьер-лиги состоится сегодня, 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
В преддверии этой встречи «Зенит» лидирует в турнирной таблице, а ЦСКА располагается на второй строчке.
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