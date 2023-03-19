Агент: «Тюкавин хочет перейти в топ-клуб Европы»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о намерении своего клиента переехать в Европу.

«Его работа в любом случае не уходит в песок. Рано или поздно это даст результат. Мы хотим уехать в нормальный топ‑клуб Европы. Поэтому он работает на себя. И планку не понижает», - приводит слова агента «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний нападающий провел 19 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года, его трансферный ценник – семь миллионов евро.