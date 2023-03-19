Игрок «Оренбурга» Вера: «Спартак» - главный раздражитель»

Аргентинский легионер «Оренбурга» Лукас Вера в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса» высказался о вчерашней победе над столичным «Спартаком» (2:0) в поединке 20-го тура Премьер-лиги.

«Очень рад победе над «Спартаком». Болельщики тоже очень довольны. Для меня «Спартак» главный раздражитель. Это отличная команда с прекрасными игроками», - высказался южноамериканский полузащитник.

Благодаря домашнему успеху «Оренбург» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» с 40 баллами располагается на второй строчке, отставая от «Зенита» на восемь пунктов.