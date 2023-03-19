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Черников продлил контракт с «Краснодаром»

19 Марта 2023 • 09:08 Комментировать
Химки
...
Краснодар
01.04 18:00

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников сообщил о продлении трудового соглашения с кубанским клубом.

«Мой новый контракт рассчитан до 2026 года. «Краснодар» — мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только «Краснодар», буду играть только за этот клуб здесь», — заявил футболист порталу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость Черникова оценивается в 2,5 миллиона евро.

После 20 туров «Краснодар» занимает восьмую позицию в РПЛ, набрав 29 очков.

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Краснодар Александр Черников
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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