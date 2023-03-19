Ледяхов назвал главную причину поражения «Спартака»

Экс-футболист национальной сборной России и столичного «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением о поражении «красно-белых» от «Оренбурга» (0:2) в гостевом матче 20-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» не получилась игра в обороне, поэтому всех защитников заменили, кроме Тавареша. В защите выглядели очень слабо. Результат закономерен. Это не день «Спартака», - приводит слова Ледяхова издание «РБ Спорт».

После вчерашнего поражения «Спартак» остался на втором месте с 40 очками. Лидирующий «Зенит» может увеличить отрыв от «красно-белых», если добьется положительного результата во встрече с московским ЦСКА.