Булыкин назвал причину поражения «Краснодара» от «Локомотива»

Бывший форвард столичных «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал причину вчерашнего поражения «Краснодара» в выездном матче против «железнодорожников». Напомним, что «быки» вчера вечером полностью выиграли первый тайм, а форвард «Локо» Артём Дзюба не забил 11-метровый удар. Но в тайме втором хозяева решили исход игры за первые 20 минут тайма - 3:2.

«Краснодар» вышел на второй тайм расслабленным. Футбол таких ошибок не прощает. Не знаю, что в раздевалке сказал тренер «Локомотива» своим игрокам, но во втором тайме всё изменилось», - цитирует Булыкина Metaratings.

Эксперт добавил, что хотел бы выделить по завершении игры всех футболистов «Локомотива».

«Единственное, если «Локомотив» будет играть так же, как в первом тайме, то будет тяжеловато отыгрываться им так каждый раз», - добавил Булыкин.