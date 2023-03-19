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Булыкин назвал причину поражения «Краснодара» от «Локомотива»

19 Марта 2023 • 08:52 Комментировать
Химки
...
Краснодар
01.04 18:00

Бывший форвард столичных «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал причину вчерашнего поражения «Краснодара» в выездном матче против «железнодорожников». Напомним, что «быки» вчера вечером полностью выиграли первый тайм, а форвард «Локо» Артём Дзюба не забил 11-метровый удар. Но в тайме втором хозяева решили исход игры за первые 20 минут тайма - 3:2.

«Краснодар» вышел на второй тайм расслабленным. Футбол таких ошибок не прощает. Не знаю, что в раздевалке сказал тренер «Локомотива» своим игрокам, но во втором тайме всё изменилось», - цитирует Булыкина Metaratings.

Эксперт добавил, что хотел бы выделить по завершении игры всех футболистов «Локомотива».

«Единственное, если «Локомотив» будет играть так же, как в первом тайме, то будет тяжеловато отыгрываться им так каждый раз», - добавил Булыкин.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Дмитрий Булыкин
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ХИМКИ КРАСНОДАР
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