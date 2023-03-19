Дзюба - о победе «Локомотива»: «Кино можно по такому матчу снимать»

Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба пообщался с представителями СМИ после поединка 20-го тура против «Краснодара». «Железнодорожники» отпраздновали волевую победу со счетом 3:2. В активе 34-летнего нападающего один из голов.

«Это триллер. Кино можно по такому матчу снимать. После первого тайма было разочарование, апатия и удручающее положение. В итоге так все вышло замечательно. Круто», - передает слова футболиста пресс-служба РФС.

Стоит отметить, что после зимнего перерыва «Локомотив» одержал три победы подряд. Столичный коллектив с 22 баллами поднялся на 11-е место в таблице. «Краснодар» с 29 очками располагается на восьмой позиции.