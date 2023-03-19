Рамирес: «Чувствую вину за поражение «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес не скрывает чувства вины за поражение его команды от столичного «Локомотива». Напомним, вчера на «РЖД Арене» в Черкизово «Локомотив» одержал волевую победу над «быками» - 3:2, а Рамирес во втором тайме матче удалился после грубового фола на опорнике хозяев Дмитрии Баринове, оставив свой клуб в меньшинстве.

«Я подвёл свою команду, то, что произошло, это плохо. Я оставил команду вдесятером. Что сказал мне тренер? Это я оставлю между нами», - рассказал Рамирес «Матч ТВ».

Напомним, что в следующем туре в рамках РПЛ у краснодарцев будет неплохой шанс исправиться – «быки» Владимира Ивича отправятся в гости к аутсайдеру Премьер-лиги – подмосковным «Химкам».