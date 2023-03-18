Агкацев заявил, что знал, как Дзюба будет бить пенальти

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что знал, как форвард «Локомотива» Артём Дзюба будет исполнять 11-метровый удар в сегодняшнем матче. Поэтому ему удалось взять мяч от опытного форварда.

«Мы изучали пенальти Дзюбы перед игрой, смотрели все пенальти в его исполнении. Было понимание, как он будет исполнять удар. Можно сказать, что когда он бил пенальти, я не гадал, а играл по мячу», - заявил голкипер «Матч ТВ».

Напомним, что Дзюба в конце первого тайма встречи «Локо» и «Краснодара» не смог поразить ворота «быков» с пенальти, но его команда всё равно выиграла и одержала важную победу – 3:2. Благодаря успеху «Локомотив» ворвался на 11 место в турнирной таблице РПЛ, сместив на 12 строчку самарские «Крылья Советов» как минимум до завтрашнего игрового дня.