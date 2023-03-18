Сперцян стал единоличным лидером РПЛ по числу ассистов

Благодаря своему сегодняшнему ассисту во время матча с «Локомотивом» (2:3) молодой полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян вырвался на чистое первое место по ассистам в РПЛ. Теперь у него набралось девять голевых передач в 19 играх. Он опередил форварда «Спартака» Александра Соболева, у которого восемь голевых передач за столько же матчей.

Как отмечает статистический портал Opta, Сперцян отдал по голевой передаче во всех трёх матчах «быков» в РПЛ в 2023 году.

Напомним, что «Краснодар» этой весной в РПЛ сыграл вничью с московским «Торпедо» дома (2:2), уверенно обыграл московское «Динамо» (3:1) и сегодня вечером уступил «Локомотиву» на «РЖД Арене» - 2:3.