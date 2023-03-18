В «Оренбурге» прокомментировали победу над «Спартаком»

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» на своем поле принимал московский «Спартак» и отпраздновал победу со счетом 2:0. Об успехе хозяев высказался спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Понравилось, что игра получилось интересной с большим количеством опасных моментов у обеих команд. Сейчас «Зенит» и «Спартак» отличаются от всех других по уровню. Тем приятнее и ценнее победа», - передает слова функционера «Чемпионат».

Благодаря победе подопечные Марцела Лички набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то «красно-белые» с 40 баллами сохраняют вторую строчку.