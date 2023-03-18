Матч «Оренбург» - «Спартак» посетили менее пяти тысяч человек

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Оренбург» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами в середине первого тайма отметились Юрий Ковалёв и Дмитрий Воробьёв.

Стоит отметить, что встречу, состоявшуюся на стадионе «Газовик», посетили всего 4743 болельщика.

После поражения «Спартак» с 40 очками остается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Оренбург» благодаря успеху набрал 31 балл и поднялся на шестую строчку.

Следующий матч «Спартак» сыграет на своем поле против «Ахмата», а «Оренбург» встретится с «Крыльями Советов».