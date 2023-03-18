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Божович рассказал о сорвавшемся трансфере Перишича в «Динамо»

18 Марта 2023 • 13:59 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Миодраг Божович рассказал о несостоявшемся переходе хорватского полузащитника Ивана Перишича в стан «бело-голубых». В настоящий момент хавбек выступает в Английской премьер-лиге за лондонский «Тоттенхэм».

«Мы могли подписать Ивана, когда я работал в «Динамо». Там не стоял вопрос о деньгах. Но после ухода Сарсании больше об этом не слышал. Мы могли его тогда приобрести», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Божович занимал пост главного тренера «Динамо» в сезоне-2010/2011.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Перишич провел 25 матчей, в которых сделал пять ассистов и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Динамо Москва Миодраг Божович Иван Перишич
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