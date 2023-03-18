Петржела: «Зениту» всё равно на вылет из Кубка России»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с журналистами высказался о вылете подопечных Сергея Семака из Кубка России. В четвертьфинале Пути регионов «сине-бело-голубые» уступили московскому «Динамо» (1:1, 4:5 – по пенальти).

«Не считаю, что вылет из Кубка - это провал. Команда на первом месте в чемпионате. «Зениту» все равно, что он вылетел из турнира, потому что российские команды все равно не могут играть в еврокубках», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч подопечные Сергея Семака проведут против московского ЦСКА на выезде. Встреча пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 19 марта.