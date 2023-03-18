Захарян и Тюкавин - в старте «Динамо» на игру с «Уралом»

20-й тур чемпионата России продолжится поединков на «Екатеринбург Арене», где местный «Урал» примет столичное «Динамо». Клубы представили стартовые составы на предстоящую встречу.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Гогличидзе, Бегич, Эмерсон, Мишкич, Влут, Бикфалви, Ранджелович, Егорычев, Каштанов.

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Макаров, Тюкавин, Грулёв.

Стартовый свисток в Екатеринбурге прозвучит в 14:15 по московскому времени.

Перед этим матчем «Урал» занимает десятое место в турнирной таблице, а «Динамо» - четвертое.