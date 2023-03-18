Гранат: «Смолов - лучший российский форвард»

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о нападающем «бело-голубых» Фёдоре Смолове.

«Смолов заслуженно занимает место в «Динамо». Фёдор - лидер на поле и в раздевалке. Конечно, он тянет «Динамо». Считаю его сейчас лучшим российским форвардом», - приводит слова Владимира издание Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий принял участие в 23 поединках, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Срок действующего трудового договора между Смоловым и «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.