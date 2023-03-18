Чепчугов: «Введение Fan ID - провал»

Экс-голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о системе Fan ID в российском футболе.

«Введение Fan ID - провал. Посещаемость стадионов сократилась, сократился доход клубов. Самое главное - нет свободы в пространстве для человека, где болельщиков на стадионах было бы больше и значительно интереснее проходили бы матчи», - приводить слова Чепчугова издание Sport24.

Паспорт болельщика начали оформлять с июля прошлого года. Изначально система работала на пяти стадионах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех аренах, принимающих игры РПЛ. При этом для посещения матчей Кубка России паспорт болельщика не требуется.