В «Спартаке» отреагировали на вызов восьми игроков в сборную России

Руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался касательно вызова восьми игроков команды в ряды национальной сборной России для участия в мартовском тренировочном сборе.

«На вызов игроков в сборную отреагировали позитивно. Радостно, что игроки «Спартака» широко представлены в сборной России. Для ребят это честь и ответственность», - передает слова Зеленова издание «Чемпионат».

Напомним, что в это месяце сборная России сыграет два товарищеских поединка. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Ирана, а 26 марта состоится спарринг против Ирака.