Прогноз на матч «Урал» - «Динамо» от Бубнова

Футбольный аналитик Александр Бубнов высказался о предстоящем поединке между екатеринбургским «Уралом» и московским «Динамо» в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«1:1. В активе «Урала» серия без поражений, которая насчитывает уже 16 матчей. Но и «Динамо» после победы над «Зенитом» приедет в хорошем настроении. Прогнозирую результативную ничью», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Урал» - «Динамо» состоится сегодня, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. Подробную текстовую трансляцию встречи проведет Liversult.ru.

В преддверии матча хозяева занимают десятое место, а гости идут четвертыми.