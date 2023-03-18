Бубнов рассказал, как завершится матч «Оренбург» - «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов, который сейчас выступает в роли футбольного эксперта, высказался о предстоящем поединке «красно-белых» против «Оренбурга» в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«1:2. У «красно-белых» имелась игра в Кубке, где пришлось потратить немало сил. Однако, при всём уважении к хозяевам, класс исполнителей в московской команде выше», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится сегодня, 18 марта, в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают восьмое место в таблице, а гости идут вторыми.