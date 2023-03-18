Промес и Соболев - в атаке «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Московский «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Тренерские штабы определились со стартовыми составами команд на предстоящую встречу.

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалёв, Башич, Вера, Воробьёв, Мансилья.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Маслов, Тавареш, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Соболев.

Стартовый свисток на стадионе в Оренбурге прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

После 19 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Оренбург» располагается на восьмой строчке.