Божович: «Во всех странах мира ВАР помогает и только в России мешает»

Известный футбольный специалист Миодраг Божович, тренировавший «Динамо» и «Ростов», поделился мнением об использовании системы ВАР в российском футболе.

«В России очень хорошие условия для судей. Есть ВАР, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю, почему. Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо», - передает слова тренера издание «Спорт-Экспресс».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 баллов. На второй строчке располагается столичный «Спартак» (40), который отстает от «сине-бело-голубых» на восемь очков. Топ-3 замыкает «Ростов» (38).