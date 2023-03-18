Сёмин охарактеризовал игру «Спартака»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре другого столичного коллектива - «Спартака» - в нынешнем сезоне.

«В игре «Спартака» виден запал. Футболисты на поле действуют энергично, играют с горящими глазами. Их результаты - заслуга тренерского штаба в том числе. Команда окрылённая», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Ближайший матч «красно-белые» проведут на выезде против «Оренбурга». Встреча состоится сегодня, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

После 19 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в таблице Премьер-лиги.