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Уткин рассказал, почему не любит женский футбол

18 Марта 2023 • 10:28 Комментировать (1)

Популярный блогер и журналист Василий Уткин рассказал, почему ему не нравится женский футбол.

«Не люблю смотреть контактный вид спорта в исполнении женщин по одной причине. Эта причина заключается в физиологии - женщина медленнее мужчины. Поэтому в футбол играют хуже», - поведал Уткин на ютуб-канале «Броуки Life».

Стоит отметить, что на этой неделе стартовали матчи женской Суперлиги. Действующим обладателем чемпионского титула является женская команда «Зенита».

Добавим, что мужской «Зенит» следующий матч проведет против московского ЦСКА на выезде. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» 19 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Василий Уткин
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Комментарии (1)
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ингерман
18 Марта 2023 в 10:35
ай.. а кто ента любиц.. папулярносць и даходность говоряц за себя.. ни таво, ни другова.. )))
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