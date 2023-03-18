Мостовой: «Основная задача «Спартака» - ждать потери очков от «Зенита»

Экс-игрок испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего поединка московского «Спартака» против «Оренбурга» в 20-м туре Премьер-лиги.

«У «Спартака» могут возникнуть трудности из-за искусственного поля. Но сейчас основная задача - ждать потери очков от «Зенита». При любом неудачном результате петербуржцев можно подняться выше», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Матч «Оренбург» - «Спартак» состоится сегодня, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

Перед 20-м туром хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.