Гаврилов рассказал, как «Спартаку» вернуть интригу в РПЛ

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем поединке подопечных Гильермо Абаскаля против «Оренбурга» в 20-м туре Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» должна быть мотивация победить, если они хотят сократить отставание от «Зенита». Если выиграет, интрига примет другой оборот. «Спартак» должен обязательно выигрывать», - передает слова Гаврилова издание «Чемпионат».

Матч состоится в Оренбурге сегодня, 18 марта, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.