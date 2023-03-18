Кавазашвили: «У меня есть опасения в каждом матче «Спартака»

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался касательно предстоящего поединка «красно-белых» против «Оренбурга» в рамках 20-го тура Премьер-лиги.

«Хочу, чтобы «Спартак» побеждал всегда - и в матче с «Оренбургом» тоже. Но у меня есть опасения в каждой игре «Спартака». Я переживаю за пропущенные голы в каждом матче», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Поединок между «Оренбургом» и «Спартаком» состоится сегодня, 18 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После 19 туров хозяева занимают восьмое место, а гости находятся на второй строчке.